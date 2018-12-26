Наступающий 2019 год надо будет перетерпеть — мнение

Москва, , 14:23 — REGNUM Инвестиционные аналитики в своей стратегии на год обычно говорят о базовом сценарии. Однако возьму на себя смелость и ответственность озвучить альтернативный от большинства финансовых компаний взгляд. Как говорили в древности, делаешь — не бойся, боишься — не делай, а сделал — не сожалей, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор аналитического департамента Альпари Александр Разуваев.

«С высокой вероятностью, серьезный обвал фондовых рынков по всему миру, включая США, продолжится и после рождественской паузы. Но главное в другом: в случае банкротства одного из системных финансовых институтов, первым претендентом на роль нового Lehman Brothers называется Deutsche Bank, данный обвал может принять неуправляемый характер. После чего есть вероятность, что глобальная экономика, к которой все привыкли за последние 25 лет, уйдет в лучший мир», — считает эксперт.

Ну, и новогодняя вишенка на торте: по информации из деловых кругов, акции «жёлтых жилетов» после рождественской паузы приобретут новый размах и должны распространиться на Германию. Об этом, в частности, свидетельствует появление популярного оппозиционного политика Сары Вагенкнехт у Бранденбургских ворот в этой европротестной униформе. Жить в эпоху перемен страшно, но интересно.

«Чем закончится неуправляемый кризис? Об этом знает только дьявол. Возможно, в итоге доллар потеряет статус главной мировой резервной валюты, а мир распадется на несколько валютных зон. Штаты могут ввести новую валюту для США, Канады и Мексики, реструктурировать свой долг, обо всём этом писали на финансовых форумах еще 10 лет назад, осенью 2008 года», — напомнил Разуваев.

По его мнению, в любом случае 2019 год будет очень сложным для всех. С моей точки зрения, на американском рынке акций «пузырь», в 2020 году мир с высокой вероятностью ждет рецессия. А перед ней почти всегда следует падение котировок акций. Цена на нефть марки Brent может легко улететь на $30−35 за баррель. Индекс МосБиржи будет в этом случае торговаться у 1500 пунктов.

«Если Банк России не будет вмешиваться в торги, что очень вероятно, то на фоне опять подешевевшей нефти курс доллара достигнет минимум 80 руб., а евро с легкостью пробьет уровень в 90 руб. В рамках данного сценария ЦБ РФ, вероятно, пойдет на повышение ключевой ставки, которая вполне может достигнуть уровня 10−15%. Наступающий 2019 год надо будет пережить, а правильней сказать — просто перетерпеть», — высказал свое мнение эксперт.

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