В Казахстане объяснили нецелесообразность НПЗ по выпуску зимнего дизтоплива

Астана, , 14:20 — REGNUM Строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) по производству зимнего дизельного топлива в Казахстане нецелесообразно, заявил 26 декабря министр энергетики республики Канат Бозумбаев на брифинге по итогам деятельности ведомства в 2018 году, сообщает издание Tengrinews.kz.

По словам министра, спрос на зимнее дизельное топливо в Казахстане возрастает в середине декабря и январе, после чего происходит снижение потребления.

«Поэтому строить завод дизельного топлива, чтобы выпускать всего полтора месяца, а потом не пользоваться этим заводом, было бы не по-хозяйски», — добавил Бозумбаев.

Напомним, 26 декабря Канат Бозумбаев сообщил, что в Казахстане нет необходимости в строительстве четвертого НПЗ, так как модернизация действующих заводов позволила значительно нарастить выпуск топлива.

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