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В ЦНИИТМАШе обсудили перспективы взаимодействия с Коллегией ВПК России

Экономика

Возможности и перспективы сотрудничества обсуждались на круглом столе научного центре

Москва, 26 декабря 2018, 14:18 — REGNUM  В Центральном научно-исследовательском институте технологии (ЦНИИТМАШ) машиностроения прошёл круглый стол, посвящённый компетенциям института и перспективам его взаимодействия с коллегией военно-промышленной комиссии (ВПК) России. Об этом 26 декабря сообщает пресс-служба предприятия.

Мероприятие прошло в рамках визита в институт заместителя председателя коллегии ВПК РФ Олега Бочкарева. Отмечается, что во время приёма комиссия рассмотрела возможности ЦНИИТМАШа в качестве головной материаловедческой организации Росатома. Также во время визита гостям были продемонстрированы наработки в области новых для госкорпорации направлений: аддитивные технологии, производство вакуумной техники и нанесение покрытий.

Рабочая встреча экспертов началась с экскурсии по производственным площадкам института. Гости посетили три лаборатории спецэлектрометаллургии и участки производства вакуумно-индукционных печей, изготовления электродов, зал с испытательным оборудованием и центр коллективного пользования. Также делегация осмотрела вакуумное оборудование, разработанное в ЦНИИТМАШ, и образцы деталей с нанесенными покрытиями в лаборатории вакуумных покрытий и оборудования (институт технологии поверхности и наноматериалов ЦНИИТМАШ), а также посетила Центр сварочных технологий.

ОАО НПО «ЦНИИТМАШ» основан в 1929 году и имеет статус Государственного научного центра России. Институт разрабатывает основные материалы, технологий и изделий энергетического и тяжелого машиностроения, атомных станций нового поколения АЭС-2006, гидравлических и газовых турбин, энергоблоков тепловых электростанций, мощных прессов и металлургических агрегатов.

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