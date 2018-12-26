Поступил в продажу российский энциклопедический словарь «Туризм»

Москва, , 14:14 — REGNUM В России в книжные магазины поступил в продажу энциклопедический словарь «Туризм». Словарь вышел из печати и ноябре 2018 года и теперь доступен для покупателей, сообщили в Ростуризме.

Разработчики словаря «Туризм» ожидают, что он будут полезен работникам в сфере туризма и предприятий туриндустрии, в профильных вузах, а также и для туристов.

Энциклопедический словарь включает 3115 статей и определений терминов в сфере туристической деятельности.

Российский энциклопедический словарь «Туризм», разработан «Институтом наследия» под руководством бывшего замминистра культуры РФ Владимира Аристархова.

Подробнее: В России вышел в свет энциклопедический словарь «Туризм»

Как сообщало ИА REGNUM, по словам главного составителя энциклопедического словаря Сергея Житенёва, энциклопедия должна и будет развиваться. Появляются новые термины, виды и направления развития туризма, поэтому она будет дополняться.

Читайте также: Ростуризм представил «Туристический бренд России»

Названы самые популярные направления у российских туристов в 2018 году