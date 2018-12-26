Тюменская компания «Рифей» готова зарегистрироваться в Нижнем Тагиле

Екатеринбург, , 14:27 — REGNUM В региональном операторе по обращению с бытовым мусором «Рифей» допустили возможность юридической регистрации в Нижнем Тагиле, о чем просил компанию глава города Владислав Пинаев. Об этом заявил директор свердловского филиала компании Фёдор Потапов журналистам после пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Юридическая регистрация в Нижнем Тагиле, вероятно, будет», — заявил генеральный директор.

Слова Потапова стало реакцией на заявление мэра муниципалитета Владислава Пинаева, который призвал компанию юридически зарегистрироваться в Нижнем Тагиле, что позволило бы установить «более строгий контроль» за работой «Рифея» и получать налоговые поступления от фирмы в бюджет города.

В регоператоре подчеркнули, что ещё не получали официальное обращение от мэра.

«Как только к нам придет официальное обращение, мы его рассмотрим и обязательно на него ответим», — подчеркнул Потапов.

Также глава филиала отреагировал на недовольство Пинаева высокими тарифами «Рифея».

"Это вопрос больше не ко мне, а к региональной энергетической комиссии. Она утвердила экономически обоснованный тариф», — уточнил директор.

Потапов напомнил, что первоначально «Рифей» предлагал установить больший тариф для северных территорий (в 1137 рублей за кубометр мусора без учета НДС вместо утвержденных 704,89 рублей).

«Будем стараться организовать свою деятельность так, чтобы услуга ни в коей мере не ухудшилась, а, наоборот, улучшилась», — пообещал руководитель.

Напомним, компания «Рифей», зарегистрированная в Тюменской области, получила право на работу в северной зоне Свердловской области. Помимо Нижнего Тагила регоператор будет обслуживать еще 22 свердловских муниципалитета. Компания отметилась судебной тяжбой с оператором восточной зоны области «Спецавтобаза» — работа последнего в случае победы «Рифея» могла быть заблокирована, Однако свердловский арбитражный суд не удовлетворил иск тюменской компании.

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