После ПСО «Казань»: подрядчика строительства на Восточном могут сменить

Казань, , 13:59 — REGNUM Генеральный подрядчиком строительства второй очереди космодрома Восточный в Амурской области в настоящее время является ПСО «Казань». Компания обязалась возвести стартовый стол под ракетный комплекс «Ангара». Контракт с госкорпорацией Роскосмос за 38,7 млрд рублей был подписан в октябре текущего года.

После подачи заявления о признании ПСО «Казань» несостоятельным (банкротом) в госкорпорации стали рассматривать варианты об оперативной смене подрядчика строительства.

Сейчас в пресс-службе Роскосмоса сообщили, что утвержден график проведения работ по строительству объектов второй очереди Восточного, в том числе по стартовому сооружению под космический ракетный комплекс «Ангара».

"Несмотря на ситуацию с долгами, мы надеемся на добросовестное исполнение ПСО «Казань» взятых на себя обязательств», — цитирует представителя госкорпорации «Коммерсантъ». Ранее в казанской компании утверждали, что иск никак не повлиял на исполнение обязательств: «работы не останавливались ни на один день и ни на одном объекте».

В то же время по данным источников издания в руководстве госкорпорации, до настоящего момента ПСО «Казань» не приступила к выполнению строительных работ напрямую, основную работу — создание рабоче-конструкторской документации — ведет 31-й государственный проектный институт специального строительства Минобороны. По словам собеседника агентства, решение о смене подрядчика строительства на Восточном или о продолжении сотрудничества с ПСО «Казань» будет принято в январе.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце ноября 2018 года УФНС по Татарии обратилось в суд с требованием обанкротить крупнейшего подрядчика Поволжья, работавшего на стройках Универсиады-2013 в Казани, стадионах к чемпионату мира по футболу-2018 в Самаре и Саранске ПСО «Казань», которое принадлежит депутату Госсовета Татарии Равилю Зиганшину.

В декабре по иску было заключено мировое соглашение. В итоге ПСО дали 12 месяцев на погашение почти 2 млрд рублей долга. В качестве гаранта исполнения обязательств выступило имущество фирм, принадлежащих зятю и дочери Зиганшина, а также фирмам, где сам депутат является единственным владельцем. Залоговое имущество, которым поручились по долгу, оценивается на сумму свыше 2 млрд рублей.

В рамках мирового соглашения, должник начиная со следующего дня с даты утверждения судом документа «равными частями, ежемесячно в течение 12 календарных месяцев» переводит оговоренные суммы. При этом на сумму основного долга начисляются проценты в размере ключевой ставки ЦБ РФ на дату утверждения соглашения, которые уплачиваются ежемесячно не позднее 25-го числа.

В документе уточняется, что дочь, зять и сам депутат «предоставляет взыскателю обеспечение на сумму, указанную в пункте 1 настоящего мирового соглашения, в форме поручительства, если должник не уплатит текущие платежи, сумму задолженности и процентов в соответствии с графиком погашения задолженности, являющимся неотъемлемой частью настоящего мирового соглашения».

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