А ведь дальше будет больше: энергетика Украины в 2018 году

Киев, , 02:30 — REGNUM Взятый весной 2016 года на Украине курс на самообеспечение газом рассчитан на срок до 2020 года, но провал инициативы виден уже сейчас. Если для «Укргаздобычи» планировалось нарастить к 20-му году добычу до 20 млрд кубометров, то за первые десять месяцев текущего года компания смогла добыть только 12,8 млрд ‑ и до конца года ожидают 15−15,5. Что еще происходит в энергетике Украины, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Андрей Стеценко.

Судя по жалобам «Нафтогаза», даже вовремя выплачиваемые налоги и готовность компании идти на все уступки не мотивируют советы выделять участки под бурение скважин. Примечательно, что в деле уступок сами украинские власти тоже готовы к компромиссам, правда, если речь идет об уступках еврочиновникам. Для примера, новейшее объявление гласит, что уже с января транспортировкой газа в направлении Европы будет заниматься не «Нафтогаз», а компания «Магистральные газопроводы Украины». Причем правительство решило более, чем в два раза, снизить существующий тариф на прокачку газа в ЕС — то есть доходами указанной структуры тоже придется поступиться. А поскольку европейские компании намерены выкупить половину ГТС, то транспортировка будет приносить Украине доход в размере всего четверти от нынешнего.

Что же до украинской ГТС, ее цена снижается, а, как указывает директор энергетических программ Центра мировой политики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, запуск «Турецкого потока» (чья первая очередь уже сдана) и «Северного потока — 2» цены на ГТС Украины будут вообще иного порядка:

«В итоге её могут выставить на продажу за копейки и не целиком. То есть она уже целиком никого интересовать не будет… На её стоимость будут влиять несколько факторов. В частности, как будут развиваться отношения между Киевом и Москвой и какая политическая ситуация будет на тот момент на Украине».

Что еще принес украинской энергетике 2018 год и что готовит 2019-й, читайте в статье: Холодная война и коллапс ГТС на Украине: итоги 2018 года в энергетике

Также читайте другие статьи Андрея Стеценко о политике и экономике Украины.