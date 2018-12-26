Банк Танзании призвал инвестировать в государственные облигации

Додома, , 13:58 — REGNUM Жителей Танзании призывают активно участвовать в торгах государственными облигациям из-за их пользы для развития нации с использованием внутренних средств, сообщает газета Mtanzania.

Это заявил управляющий финансовым рынком центрального банка Танзании (ВоТ) Александр Нгвинамила на семинаре для журналистов, который был организован BoT для подготовки журналистов по темам экономики и финансов.

Управляющий заявил, что перед журналистами стоит задача повышения финансового образования граждан, чтобы те смогли полноценно участвовать в биржевых торгах, в частности государственными облигациями.

«У государственных облигаций есть много пользы для страны, среди них — реализация проектов развития с помощью внутренних средств вместо использования иностранных кредитов», — добавил Нгвинамила.

Также он сказал, что государственные облигации помогут обеспечить изобилие средств в экономике и контролировать инфляцию. Кроме того, это увеличит количество инвестиций, поэтому среди инвесторов будет конкуренция, что поможет установлению выгодной процентной ставки. Также управляющий сообщил, что облигации можно будет продать в любое время.

Он рассказал о двух типах облигаций. Краткосрочных, сроком погашения до года, и долгосрочных сроком от 2 до 20 лет.