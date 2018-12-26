Саратовского производителя оборудования для котельных пытаются обанкротить

Саратов, , 13:48 — REGNUM Саратовскую компанию, которая занимается производством, поставкой и обслуживанием промышленного газового и котельного оборудования требуют признать банкротом. Иск к ООО «Научно-производственное предприятие «СарГаз» пока к производству не принят, дата заседания не назначена, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Истцом в банкротном деле выступает предприятие из Калужской области — ООО «Первый завод». Сумма исковых претензий — 12 146 564,21 рубля.

Это вторая попытка калужского предприятия обанкротить саратовскую компанию. 12 ноября 2018 года Арбитражный суд Саратовской области оставил без рассмотрения предыдущий иск с требованием обанкротить ООО — в связи с нарушением порядка уведомления о намерениях подать соответствующий иск. Заявитель требовал ввести в отношении должника процедуру наблюдения и признать обоснованными требования в размере 12 167 776 рублей 42 копейки.

А 15 августа 2017 года калужское ООО взыскало с ООО «НПП «СарГаз» «неосновательное обогащение в размере 12 300 000 рублей, в том числе сумму аванса по договору №337 от 19.11.2015 г. в размере 4 100 000 рублей и сумму аванса по договору №557 от 08.12.2015 г. в размере 8 200 000 рублей», а также проценты за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения за период с 29.11.2016 по 15.08.2017 год в размере 841 150 рублей 96 копеек, с последующим начислением процентов начиная с 16.08.2017 года, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, начисленной на не уплаченную в срок сумму за каждый день просрочки исполнения обязательства до момента фактического погашения задолженности.

Обжаловать вердикт суда ответчик не смог, 26 марта 2018 года Арбитражный суд Поволжского округа вернул апелляционную жалобу в связи с пропуском срока.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено 30 апреля 2008 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Гендиректор — Илья Певнев, которому в компании принадлежит доля 33,3%. Среди учредителей также Серей Ксензов и Сергей Горин. Помимо этой компании, Певнев выступал соучредителем ещё ряда юрлиц, в их числе — ООО «Саргазсервис», ООО «ТД «Саргаз» (ликвидировано) и ООО «Саргаз Энерго» (ликвидировано). За Ксензовым также числятся действующее ООО «Саргазэкспорт». А у Горина в собственности одноимённое ООО «Научно-производственное предприятие «Саргаз», только создано оно в отличие от «тёзки» в 2013 году, и Горин в нём — единственный участник и директор. Юрадреса обоих ООО совпадают. Иск о банкротстве, если судить по базе арбитражных судов, подан к более старому предприятию.

На официальном сайте компании уточняется, что саратовское ООО имеет собственные производственные мощности площадью свыше 5 тыс. кв. м, в числе которых — два сборочных цеха, малярный и механический участки.

«Научно-производственное предприятие «СарГаз» принимает активное участие в реализации национальных проектов правительства РФ», — отмечается на сайте ООО.