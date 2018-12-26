Завершено строительство третьего самолёта МС-21-300 для лётных испытаний

Москва, , 13:48 — REGNUM Специалисты Иркутского авиационного завода перевели третий опытный самолёт МС-21−300 из цеха окончательной сборки в лётно-испытательное подразделение, сообщает 26 декабря пресс-служба корпорации «Иркут».

Отмечается, что самолёт пройдёт лётные испытания. При его создании были учтены результаты, полученные при тестировании первых МС-21−300, которые в настоящее время выполняют сертификационные полёты на аэродроме ЛИИ им. М.М. Громова (г. Жуковский).

По словам президента Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) и корпорации «Иркут» Юрия Слюсаря, лётные и наземные сертификационные испытания опытных самолетов в 2018 году подтвердили основные конструкторские решения, поэтому предприятия холдинга приступили к изготовлению деталей и агрегатов МС-21−300, предназначенных для поставки заказчикам. Активизацию производства серийных самолетов и подключение к испытаниям новых машин он назвал главными задачами 2019 года.

В настоящее время на Иркутском авиазаводе выполняется сборка отсеков и агрегатов четвертой машины. Ранее на предприятии сообщили, что фюзеляж МС-21−300 доставлен на аэродром «Раменское» в Жуковском. Конструкция испытывается на предмет ресурсных возможностей.

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