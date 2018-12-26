В Москве снизится размер торгового сбора для малого и среднего бизнеса

Москва, , 13:44 — REGNUM С 1 июля следующего года в Москве уменьшится размер торгового сбора для объектов, площадь которых составляет меньше 300 кв м, соответствующий закон 26 декабря приняла Московская городская дума.

Так, ставка торгового сбора для объектов с торговыми залами до 50 кв м снизится на 10%, от 50 до 300 кв м — на 2−10%. Для объектов свыше 300 кв м установлен тариф в размере 75 рублей за кв м в квартал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее профессиональные союзы в Москве освободили от уплаты земельного налога. Соответствующий закон был принят на заседании Московской городской думы 26 декабря.

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