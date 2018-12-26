Минсельхоз Казахстана объяснил причину роста цен на продукты

Астана, , 13:40 — REGNUM Основной причиной колебания цен на овощи в Казахстане является сезонность производства, сообщили 26 декабря в пресс-службе министерства сельского хозяйства Казахстана.

В министерстве отметили, что рост стоимости продовольственных товаров также связан со стоимостью топлива, электроэнергии и коммунальных услуг. Для регулирования цен на продовольственные товары регионы республики формируют стабилизационные фонды.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря председатель правительства Казахстана Бахытжан Сигинтаев заявил, что предновогодний рост цен на продукты питания в стране ничем не обоснован. Он поручил главам регионов взять этот вопрос на контроль.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава правительства Казахстана назвал необоснованным рост цен на продукты