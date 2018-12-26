В Югре компания «Салым Петролеум» использовала нефтепроводы без разрешения

Нефтеюганск, Югра, , 14:49 — REGNUM В Югре компания «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» ввела в эксплуатацию три нефтегазосборных трубопровода без законных на то разрешений. Бесконтрольная эксплуатацию трубопроводов создала опасность возникновения аварий, которые могли причинить вред здоровью людей и окружающей среде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» разрабатывает месторождение в Нефтеюганском районе. С декабря 2016 по август 2017 года ею введены в эксплуатацию три нефтегазосборных трубопровода без разрешительных документов. Безнадзорность для государственных органов делала невозможным контроль за процессом эксплуатации трубопроводов со стороны Северо-Уральского управления Ростехнадзора.

Природоохранная прокуратура ХМАО выявила нарушения компанией требований промышленной, экологической, пожарной безопасности, градостроительного, земельного и лесного законодательства. «Салым Петролеум Девелопмент Н. В.» согласно решению Нефтеюганского суда на сегодняшний день устранила нарушения.

Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» — это совместное предприятие, созданное в 1996 году для освоения Салымской группы нефтяных месторождений. Акционерами СПД на паритетных началах являются «Шелл Салым Девелопмент Б. В.» и ПАО «Газпром нефть».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре годами без разрешения на ввод в эксплуатацию и без регистрации в государственном реестре проложено и работают десятки нефтегазовых трубопроводов. Опасений быть наказанными у нефтяников нет, так как сумма штрафа за данные нарушения не превышает 10 тыс. рублей.

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