Рахмон рассказал, сколько денег уходит на Рогунскую ГЭС

Душанбе, , 13:23 — REGNUM На сегодняшний день с начала строительства Рогунской гидроэлектростанции освоено 24 млрд сомони (175,5 млрд рублей) из всех источников финансирования. Об этом сообщил президент Таджикистана Эмомали Рахмон в послании парламенту страны.

Глава государства напомнил, что в 2018 году на строительство ГЭС было направлено 3,9 млрд сомони (28,5 млрд рублей), в 2019 планируется потратить на Рогун почти 4 млрд сомони (29,2 млрд рублей). «Это позволит своевременно запустить второй агрегат крупнейшей в регионе ГЭС», — добавил Рахмон.

«Ввод в действие первого агрегата Рогунской гидроэлектростанции, то есть судьбоносного объекта века и гаранта надежного будущего Таджикистана, благодаря чему осуществились многолетние чаяния славного и трудолюбивого таджикского народа, являет собой коренным переворотом в истории независимого Таджикистана и большим устойчивым шагом нашей страны в направлении достижения первой национальной стратегической цели — энергетической независимости», — заявил президент.

Напомним, что первый из шести агрегатов Рогунской ГЭС был запущен 16 ноября 2018 года. Объект уже вырабатывает 2−2,5 млн кВт·ч в сутки. По официальным данным, с января по ноябрь 2018 года в Таджикистане произведено 17,8 млрд кВт·ч, что на 7,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Экспортировано за это время электроэнергии на сумму $74,2 млн.