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АФК «Система» возглавила рейтинг венчурного инвестирования в России

Экономика

Компания совершила 15 венчурных сделок

Москва, 26 декабря 2018, 13:23 — REGNUM  Лидером рейтинга российских корпораций, которые активнее всего участвовали в венчурном инвестировании в 2018 году, стала АФК «Система», сообщает 26 декабря пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

«Лидером рейтинга стала АФК «Система» с 15 сделками, следом за ней идут Сбербанк и Mail.ru Group с 9 подтвержденными инвестициями», — говорится в сообщении.

Российские корпорации предпочитают вкладывать деньги в стартапы не напрямую, а через свои корпоративные фонды. Таких сделок в 2018 году было в 1,5 раза больше, чем прямых инвестиций. Больше всего в корпоративном сегменте вкладываются в стартапы, предлагающие решения для бизнеса. Также компании охотно инвестируют в стартапы, связанные с транспортом и финансами, следом идут медицина и разработки в области искусственного интеллекта.

Топ-10 самых активных корпораций в рейтинге РВК заняли:

  • АФК «Система» — 15 подтвержденных сделок;
  • Сбербанк — 9 подтвержденных сделок;
  • Mail.Ru Group — 9 подтвержденных сделок;
  • QIWI — 7 подтвержденных сделок;
  • ГК «ПИК» — 5 подтвержденных сделок;
  • Роснано — 3 подтвержденных сделки;
  • Softline — 3 подтвержденных сделки;
  • S7 Group — 3 подтвержденных сделки;
  • Ростех — 2 подтвержденных сделки;
  • «Фармстандарт» — 2 подтвержденных сделки.

Рейтинг составлен на основе анализа публичных данных о сделках за период с декабря 2017 года по декабрь 2018 года и последующего анкетирования участников рынка.

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Рынок инвестиций
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