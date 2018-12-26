АФК «Система» возглавила рейтинг венчурного инвестирования в России

Москва, , 13:23 — REGNUM Лидером рейтинга российских корпораций, которые активнее всего участвовали в венчурном инвестировании в 2018 году, стала АФК «Система», сообщает 26 декабря пресс-служба Российской венчурной компании (РВК).

«Лидером рейтинга стала АФК «Система» с 15 сделками, следом за ней идут Сбербанк и Mail.ru Group с 9 подтвержденными инвестициями», — говорится в сообщении.

Российские корпорации предпочитают вкладывать деньги в стартапы не напрямую, а через свои корпоративные фонды. Таких сделок в 2018 году было в 1,5 раза больше, чем прямых инвестиций. Больше всего в корпоративном сегменте вкладываются в стартапы, предлагающие решения для бизнеса. Также компании охотно инвестируют в стартапы, связанные с транспортом и финансами, следом идут медицина и разработки в области искусственного интеллекта.

Топ-10 самых активных корпораций в рейтинге РВК заняли:

АФК «Система» — 15 подтвержденных сделок;

Сбербанк — 9 подтвержденных сделок;

Mail.Ru Group — 9 подтвержденных сделок;

QIWI — 7 подтвержденных сделок;

ГК «ПИК» — 5 подтвержденных сделок;

Роснано — 3 подтвержденных сделки;

Softline — 3 подтвержденных сделки;

S7 Group — 3 подтвержденных сделки;

Ростех — 2 подтвержденных сделки;

«Фармстандарт» — 2 подтвержденных сделки.

Рейтинг составлен на основе анализа публичных данных о сделках за период с декабря 2017 года по декабрь 2018 года и последующего анкетирования участников рынка.

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