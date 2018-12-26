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Добыча угля в Таджикистане снова бьет рекорды

Экономика

К началу декабря в стране добыли уже больше, чем за весь 2017 год

Добыча угля в Таджикистане снова бьет рекорды
Александр Дейнека. Добыча угля. 1924

Душанбе, 26 декабря 2018, 13:21 — REGNUM  За первые 11 месяцев 2018 года в Таджикистане было произведено 1 млн 734,8 тыс. тонн угля. Такие данные приводит министерство промышленности и новых технологий страны.

В основном в Таджикистане добывается каменный уголь — за отчетный период его произведено более 1,6 млн тонн, остальное приходится на бурый уголь.

Отметим, что по итогам 2017 года в этой стране было произведено около 1,7 млн тонн, эта цифра была названа рекордной. В 2018 году планировалось довести этот показатель до 2 млн тонн. Всего в Таджикистане насчитывается 14 месторождений угля, на которых его добывают около двух десятков компаний. Но больше половины всего произведенного в стране объема угля приходится на компанию «Фон-Ягноб».

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Экономика Таджикистана
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