Цены на недвижимость в столице Южной Кореи резко возросли — СМИ

Сеул, , 14:15 — REGNUM Цены на квартиры в столице Южной Кореи резко возросли, сообщает YTN.

Согласно отчету KB Financial Group, в период с октября 2017 года по октябрь 2018 года цены на квартиры в районе Бундан выросли на 21,9%. Это самый высоких показатель по стране.

В 25 районах города Сеула стоимость квартир в среднем увеличилась на 14%. В районе Ёндынпхо цены на недвижимость увеличились на 18,3%, в районе Каннам на 17,8%.

Отмечается, что в провинции Кёнсан-Намдо и в районе Сонсан стоимость недвижимости, напротив, упала на 10,5% и 10,1% соответственно. Это связано с тем, что судостроительная и автомобильная промышленности, располагающееся в этих районах, находятся в состоянии застоя.