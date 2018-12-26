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Цены на недвижимость в столице Южной Кореи резко возросли — СМИ

Экономика

Стоимость квартир увеличилась на 22%

Цены на недвижимость в столице Южной Кореи резко возросли — СМИ
AlexanderStein
Цена на недвижимость

Сеул, 26 декабря 2018, 14:15 — REGNUM  Цены на квартиры в столице Южной Кореи резко возросли, сообщает YTN.

Согласно отчету KB Financial Group, в период с октября 2017 года по октябрь 2018 года цены на квартиры в районе Бундан выросли на 21,9%. Это самый высоких показатель по стране.

В 25 районах города Сеула стоимость квартир в среднем увеличилась на 14%. В районе Ёндынпхо цены на недвижимость увеличились на 18,3%, в районе Каннам на 17,8%.

Отмечается, что в провинции Кёнсан-Намдо и в районе Сонсан стоимость недвижимости, напротив, упала на 10,5% и 10,1% соответственно. Это связано с тем, что судостроительная и автомобильная промышленности, располагающееся в этих районах, находятся в состоянии застоя.

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Динамика цен на недвижимость
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