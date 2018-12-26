Госдуме предложили дать Крыму пять лет на перевод рынков в капстроения

Москва, , 13:19 — REGNUM Законопроект, продлевающий для Крыма переходный период для вступления в силу новых требований к застройке и перепланировке рынков, внесло в Госдуму заксобрание Севастополя, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

С принятием закона нормы, касающиеся перевод рынков в капитальные строения, начнут действовать не с 1 января 2020 года, как предполагалось ранее, а с 1 января 2025 года.

Депутаты указали на то, что «выполнение нормы о размещении розничных рынков исключительно в капитальных строениях требует существенных финансовых затрат, связанных с разработкой проектно-сметной документации, заключением соглашений со строительными организациями, изменением целевого назначения земельных участков, строительством инфраструктуры».

"Продление переходного периода для управляющих рынками компаний позволит сохранить баланс интересов населения, субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность на розничных рынках», — отмечают парламентарии.