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Бюджет Казахстана может потерять $65 млн из-за налоговых льгот для бизнеса

Экономика

Соответствующий законопроект прошел первое чтение в Мажилисе парламента Казахстана

Бюджет Казахстана может потерять $65 млн из-за налоговых льгот для бизнеса
Иван Шилов © ИА REGNUM
Экономика Казахстана

Астана, 26 декабря 2018, 13:12 — REGNUM  Налоговые льготы для предпринимателей в Казахстане, которые предполагаются в рамках нового законопроекта по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности, приведут к потерям для бюджета в размере 24,2 млрд тенге ($65 млн). Об этом заявил заместитель министра финансов республики Канат Баедилов на пленарном заседании Мажилиса парламента Казахстана, сообщает 26 декабря издание Informburo.

В рамках законопроекта планируется ввести налоговые льготы для предпринимателей, которые купят контрольно-кассовые машины (ККМ) с функцией передачи данных.

Баедилов отметил, что, несмотря на потери для бюджета, министерство финансов ожидает увеличения налогов за счет использования онлайн-ККМ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигмтаулин раскритиковал на пленарном заседании министра национальной экономики Тимура Сулейменова за низкое качество законопроекта по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутаты парламента Казахстана раскритиковали министерство экономики

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Налоговые льготы
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