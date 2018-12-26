Бюджет Казахстана может потерять $65 млн из-за налоговых льгот для бизнеса

Астана, , 13:12 — REGNUM Налоговые льготы для предпринимателей в Казахстане, которые предполагаются в рамках нового законопроекта по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности, приведут к потерям для бюджета в размере 24,2 млрд тенге ($65 млн). Об этом заявил заместитель министра финансов республики Канат Баедилов на пленарном заседании Мажилиса парламента Казахстана, сообщает 26 декабря издание Informburo.

В рамках законопроекта планируется ввести налоговые льготы для предпринимателей, которые купят контрольно-кассовые машины (ККМ) с функцией передачи данных.

Баедилов отметил, что, несмотря на потери для бюджета, министерство финансов ожидает увеличения налогов за счет использования онлайн-ККМ.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря председатель Мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигмтаулин раскритиковал на пленарном заседании министра национальной экономики Тимура Сулейменова за низкое качество законопроекта по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности.

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