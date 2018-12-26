Законопроект о новом порядке выдачи банковских лицензий внесен в Госдуму

Москва, , 13:05 — REGNUM Законопроект об исключении выдачи банковской гарантии из числа операций, которые банк может выполнять на основе полученной лицензии, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 26 декабря.

В законе сегодня перечислен перечень операций, которые может проводить банк на основании полученной лицензии. Речь идет в том числе и о выдаче банковских гарантий. Такое же право прописано в законе о Внешэкономбанке (корпорации ВЭБ. РФ).

Между тем новая редакция Гражданского кодекса вводит в оборот институт независимой гарантии, которые также могут выдаваться банками, а также другими кредитными и коммерческими организациями. При этом банковская гарантия — это разновидность независимой гарантии, но требование о лицензировании такой деятельности не установлено. Таким образом, нормы противоречат друг другу. Поэтому правительство предлагает исключить выдачу банковских гарантий из списка операций, которые банк сможет проводить исключительно на основе выдачи лицензии. Такие же нормы коснутся и Внешэкономбанка.

Кроме того, законопроект также уточняет нормы геологического изучения и разведки месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, а также лицензирование этой деятельности, так как операции с драгкамнями и драгметаллами входят в список сделок, которые проводит кредитная организация. Так, теперь эти отношения будет регулировать правительство РФ.