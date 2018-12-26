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Налог на недвижимость в Южной Корее будет увеличен — СМИ

Экономика

Максимальная ставка налога составит 3,2%

Сеул, 26 декабря 2018, 12:58 — REGNUM  В 2019 году налог на недвижимость в Южной Корее будет увеличен до 3,2%, сообщает YTN.

Министерство стратегии и финансов Республики Корея, сообщило что увеличит максимальную ставку налога до 3,2% для людей, у которых в собственности более трех квартир или более двух квартир в таких городах как Сеул, Седжон, Пусан.

Предполагается что сумма прибыли, которую получает правительство за счет сбора налогов, увеличится на 420 млрд вон (~ $373 млн).

Кроме того, с мая 2019 года религиозные деятели в стране должны будут сообщать о прибыли, получаемой от религиозных организаций, а также платить подоходный налог.

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