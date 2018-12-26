В Казахстане назвали сроки начала экспорта бензина в Киргизию

Астана, , 12:45 — REGNUM Казахстан планирует подписать соглашение о поставке бензина в Киргизию в январе 2019 года, заявил 26 декабря министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев на брифинге по итогам работы ведомства за год, сообщает 26 декабря издание BNews.

По словам министра, казахстанская стороны получила ответ из Бишкека по вопросу экспорта бензина, после чего в профильные ведомства двух стран была отправлена согласованная версия соглашения.

Бозумбаев отметил, что если соглашение будет подписано в январе, то бензин будет отправлен на экспорт в феврале 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что Казахстан и Киргизия затянули согласование проекта соглашения по экспорту бензина. Ранее в министерстве энергетики сообщали, что крайний срок начала экспорта бензина — ноябрь 2018 года.

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