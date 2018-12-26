Цель нефти – не провалиться до $44 за баррель

Москва, , 12:40 — REGNUM Активные распродажи на нефтяном рынке вызваны усилением беспокойства инвесторов относительно замедления роста мировой экономики. В частности, этому способствуют отсутствие оптимизма в части торговых переговоров между США и Китаем, которые начались ранее и приостановка работы правительства США, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Учитывая, что действовать ограничения по добычи нефти в рамках договорённостей ОПЕК+ начнут действовать только в январе, не стоит рассчитывать на резкую смену тенденции на нефтяном рынке», — считает эксперт.

На данный момент коррекция по Brent уже назрела, но сейчас говорить об этом говорить преждевременно. Вероятно, до конца 2018 года максимум на что можно рассчитывать — на локальную стабилизацию в близи текущих уровней. При этом следующая зона поддержки находится в районе $44−46 за баррель.

«При этом реакция на данные по запасам сырой нефти и нефтепродуктов от минэнерго США вряд ли сильно повлияют на ход торгов до конца 2018 года», — полагает Капустянский.

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