Рубль переживает период «тонкого рынка»

Москва, , 12:35 — REGNUM Сегодня, 26 декабря, девальвация рубля сохранится. В мире на финансовых площадках сейчас так называемый период «тонкого рынка». Это время банковских выходных из-за национальных праздников и Рождества. Европейские биржи сейчас работают неполноценно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Института трейдинга и инвестиций «Феникс» Евгений Удилов.

«Не все трейдеры еще открывают торговые позиции по валютам в полную силу. То есть основной интерес был отработан еще до наступления католического Рождества 25 декабря. И если до этого периода рубль роняли, то сейчас его некому выкупать. Станут ли активно выкупать рубль после Рождества. Вряд ли. Валютные спекулянты помнят о намерении ЦБ РФ выкупать иностранную валюту, начиная с 15 января 2019 года. На этом могут заранее занижать курс», — пояснил эксперт.

Из дополнительных факторов давления стоит учитывать нарастающую напряженность на мировой арене в связи с падением фондовых индексов США, временной приостановкой работы правительства Америки, и ростом спроса на защитные активы. Золото дорожает, японская йена и швейцарский франк укрепляются по отношению к доллару, а нефтезависимые валюты наоборот находятся в состоянии распродаж. Да, кроме первоначальных факторов еще наблюдаются стремительные распродажи нефти, что является одним из триггеров давления на рубль.

«Стоимость нефти марки Brent c 3 октября опустилась на 40%. С начала 2018 года котировки североморского бенчмарка упали на 22%, падение стоимости американского сорта WTI за аналогичный период на 4% больше. При такой динамике на рынке энергоресурсов и монетарной политике ЦБ РФ поддержки у рубля нет. То есть распродажи еще впереди», — считает Удилов.

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