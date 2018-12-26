Среда, 26 Декабря 2018 года
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В Танзании не останется ни одной деревни без электричества — министр

Экономика

В Танзании в каждой деревне появится доступ к электричеству

Ввава, Танзания, 26 декабря 2018, 12:31 — REGNUM  По мере исполнения третьей очереди проекта, проводимого Агентством электроэнергетики в сельской местности (Rea) в Танзании, не останется ни одной деревни без доступа к электричеству, сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Об этом заявил министр сельского хозяйства, парламентарий от избирательного округа Ввава области Сонгве Мхе Джафет Хасунга на встрече с жителями в деревнях Игале и Люла.

Министр сообщил, что правительство выделило 1 триллион танзанийских шиллингов (около 433 миллионов долларов США) на обеспечение 8000 деревень электричеством. В настоящий момент электричество уже доступно в более, чем 13 400 деревнях.

Хасунга также гарантировал исполнение проекта по обеспечению электричеством сельской местности в избирательном округе Ввава.

Он добавил, что проект проходит параллельно с целью правительства страны достичь среднего уровня развития экономики к 2025 году.

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Электроэнергетика
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