Среда, 26 Декабря 2018 года
12:06:47 МСК

В Самаре призвали к расширению магистральной инфраструктуры региона

Экономика

Предложения по развитию транспортного комплекса Самарской области озвучил и.о. ректора СамГУПС

Самара, 26 декабря 2018, 12:06 — REGNUM  В Самарской области необходимо модернизировать и расширить магистральную инфраструктуру с учетом федеральных трасс, сообщил исполняющий обязанности ректора Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) Иван Андрончев, выступая на совещании в правительстве региона.

«Мы сможем повысить объем налоговых отчислений и увеличить доходную часть бюджета области, увеличить объем инвестиций в экономику региона, в том числе и иностранных, повышая тем самым инвестиционную привлекательность региона. Но самое главное — мы увеличим протяженность и улучшим качество дорожной сети», — приводит его слова пресс-служба вуза.

По просьбе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова глава СамГУПС представил проект «Развитие транспортного комплекса Самарской области. Мультимодальный транспортно-логистический центр». Он предполагает, что в результате развития инфраструктурах объектов в регионе будут созданы новые рабочие места и повысятся налоговые отчисления.

Отмечается, что в настоящее время власти региона находятся на этапе технико-экономического обоснования по проектам и принятия решений по важнейшим из них.

Читайте также: В Самаре обсудили перспективы развития грузовых железнодорожных перевозок

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить