В Казахстане не планируют строить четвертый НПЗ – минэнерго

Астана, , 12:06 — REGNUM Казахстану нецелесообразно строить четвертый нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев на брифинге по итогам работы ведомства за год, сообщает 26 декабря агентство «Казинформ».

Министр отметил, что благодаря модернизации действующих НПЗ производимого топлива в республике хватит до 2026−2027 годов. Действующих мощностей хватит до 2030 года, если коммунальный транспорт перейдет на газ.

Бозумбаев добавил, что решение о строительстве четвертого НПЗ будет принято после того, как уровень потребления на рынке достигнет 10,5 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что в Казахстане необходимо построить четвертый НПЗ, который позволит освоить растущий объем добычи нефти.

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