Эфиопский эксперт: расходы на строительство в Эфиопии чрезмерны

Аддис-Абеба, , 15:46 — REGNUM Пресс-секретарь государственной строительной компании Эфиопии Ethiopian Construction Works Corporation и ведущий аналитик по планированию строительных объектов Тынфу Муче сообщил, что правительство Эфиопии направляет чрезмерно большие субсидии в строительную отрасль для покрытия серьезных недостатков в планировании и последствий низкой прозрачности проведения тендеров и торговых операций. Об этом сообщил 25 декабря эфиопский новостной ресурс Ethiopian Press Agency.

По словам г-на Муче, основной причиной неудач Эфиопии в строительном секторе является отсутствие серьезного технико-экономического обоснования, расстановки приоритетов, правильного проектирования и планирования. Отсутствие постоянно обновляемой информации о ходе реализации проектов является еще одной причиной постоянных задержек и провалов. Г-н Муче считает, что правительству необходимо научиться вводить информацию о проектах и способах их предоставления в систему данных Федерального агентства по государственным закупкам и управлению имуществом Эфиопии.

Тынфу Муче предоставил информацию, что при реализации проектов строительства в Эфиопии в 2018 году строительные компании и подрядчики, а, следовательно, и правительство страны, столкнулись с перерасходом в среднем в 10,6%.

В настоящее время в Эфиопии на стадии строительства находятся 73 грандиозных проекта, осуществляемые местными и иностранными подрядчиками. Все подрядчики при этом регулярно сталкиваются с нехваткой финансирования из-за сложных условий окружающей среды, неполного проектирования, нехватки ресурсов, иностранной валюты и технологий, что приводит к тому, что правительство Эфиопии вынуждено направлять деньги из федерального бюджета для погашения задолженностей.