Казахстан продолжит сдерживать добычу урана — министр

Астана, , 11:27 — REGNUM Казахстан продолжит сдерживать добычу урана для формирования приемлемых цен на мировом рынке, заявил министр национальной экономики Казахстана Канат Бозумбаев, сообщает 26 декабря «Казинформ».

Министр напомнил, что Казахстан занимает первое место в мире по уровню добычи урана и влияет на мировые цены. В 2018 году благодаря сдерживанию добычи стоимость урана выросла на 30%.

Бозумбаев дал в целом положительную оценку развития топливно-энергетического комплекса Казахстана.

Напомним, по итогам десяти месяцев 2018 года объем добычи урана в Казахстане составил 17,8 тыс. тонн, что на 7,3% меньше, чем за аналогичный период 2017 года.

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