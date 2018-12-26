Ярославские аграрии подвели итоги года

Ярославль, , 11:21 — REGNUM 2018-й стал для сельского хозяйства Ярославской области успешным по многим направлениям. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

В рейтинге Центрального федерального округа регион занимает 1 место по производству яиц, 3 место — по урожайности овощей и 7 — по объему производства молока. Как говорят в правительстве области, активно развивается льноводство.

По посевным площадям льна-долгунца в 2018 году регион занял 4-е место в ЦФО. Валовый сбор льноволокна в 2018 году на 52 процента больше, чем в прошлом. Урожайность выросла на 22 процента. Впервые за 10 лет в этом сегменте прекратилось снижение посевных площадей», — сказал заместитель председателя Правительства Ярославской области Валерий Холодов.

Производство молока в Ярославской области выросло на 3 процента и составило, по данным Ярославльстата, 291,9 тысяч тонн за 11 месяцев 2018 года. Производство яиц за 11 месяцев выросло на 10,3% и составило 1,9 млн штук, при этом похожие темпы роста были в прошлом году.

Правительство Ярославской области предоставляет сельхозпроизводителям дополнительные меры господдержки. В частности, при приобретении сельскохозяйственной техники из бюджета компенсируется 20% затрат. Субсидии за ввод в оборот неиспользуемой земли достигают 6 тысяч рублей на 1 гектар.

Сейчас в области 84 сельскохозяйственных производственных кооператива. Как говорят в правительстве области, в сфере АПК реализуются 52 инвестиционных проекта на общую сумму более 40 млрд рублей. Итогом их реализации должно стать создание более полутора тысяч новых рабочих мест.

В частности, рамках развития сырного кластера в Угличском районе будет построена биофабрика по производству заквасок в промышленных масштабах.

Соглашение о сотрудничестве между правительством региона и ООО «АгриВолга» по строительству биофабрики было подписано в рамках ХХ агропромышленной выставки «Золотая осень — 2018» в октябре. Сейчас производством заквасок занимаются во Всероссийском научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделия. Новая биофабрика будет производить закваски в промышленных масштабах, — сказал заместитель председателя правительства Ярославской области Валерий Холодов.

В целом в рамках развития сырного кластера региональные власти планируют удвоить объем производства сыра на территории Ярославской области и довести его до 8 тысяч тонн в год.