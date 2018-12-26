Газпром начинает реконструкцию причала для СПГ-завода в бухте Дальняя

Выборг, Ленинградская область, , 11:15 — REGNUM 24 декабря Газпром получил положительное заключение Главгосэкспертизы по реконструкции причала в районе бухта Дальняя Выборгского района Ленинградской области для портового флота для проекта строительства СПГ-завода в районе компрессорной станции «Портовая».

Проектом предусмотрено сооружение причального фронта с прилегающими участками акватории и площадок для обслуживания судов, строительство на берегу вспомогательных зданий, строительство технологического канала для прокладки водопровода и инженерных сетей, ограждения и другие работы. Длина причальной линии составит 436 метров, что обеспечит стоянку 10 судов портового флота, используемых для обслуживания транспортных судов и содержания акватории при эксплуатации СПГ-завода.

Газпром реализует проект «Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции «Портовая», которая обеспечивает подачу газа в магистральный газопровод «Северный поток». Ресурсной базой СПГ-завода будут излишки газа, который не отбирается экспортным рынком из «Северного потока», а также резерв ресурса компрессоров КС «Портовая.» Мощность завода составит 1,5 млн тонн СПГ в год, сметная стоимость проекта — 126,9 млрд рублей, генеральный подрядчик — научно-исследовательский проектный институт нефти и газа «Петон», контракт с которым подписан в октябре 2016 года. Первоначально ввод в эксплуатацию был запланирован на конец 2018 года, но в марте этого года Газпром перенес сроки окончания строительства на 2019 год.

В марте 2018 г. построен газопровод-отвод от МГП «Северный поток» к СПГ-заводу у КС «Портовая». К настоящему времени на площадке строящегося завода выполнено устройство более 90% всех фундаментов, смонтировано более 8 тыс. т. металлоконструкций, завершено строительство подстанции 110 /10 кВ, что обеспечивает 100%-ное электроснабжение стройплощадки, продолжается монтаж криогенных трубопроводов СПГ и отпарного газа.

Целевой задачей проекта заводского комплекса является обеспечение автономной газификации потребителей СПГ Калининградской области, при этом Газпром не исключает, что новый завод сможет обеспечивать бункеровку судов с двигательными установками на СПГ.