Завершены основные работы на линейном участке «Силы Сибири»

Ленск, Якутия, , 11:12 — REGNUM 24 декабря завершены основные работы на линейно части магистрального газопровода «Сила Сибири-1» на участке от Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленском районе Якутии до границы с Китаем в Амурской области общей протяженностью 2156,1 км. В сообщении руководителя Газпрома Алексея Миллера заявлено, что «начинается обратный отсчет до начала первых поставок российского трубопроводного газа в Китай».

Кроме линейной части газопровода, завершено сооружение компрессорной станции «Зейская» мощностью 128 МВт. На 2019 год запланировано проведение испытаний газопровода, монтаж систем электроснабжения, связи и телемеханики и проведение пуско-наладочных работ и завершение строительства компрессорной станции «Атаманская». Подача газа из МГП «Сила Сибири-1» в газотранспортную систему Китая начнется 20 декабря 2019 года, подготовка которой к приему газа началась осенью 2018 года.

Прокладка «Силы Сибири-1» от Чаяндинского НГКМ является только первым этапом строительства магистрали. Общая протяженность линейной части МГП «Сила Сибири-1» при полном развитии составит около 4,5 тысяч км, предусмотрено строительство девяти компрессорных станций общей мощностью более 1200 МВт. На втором этапе якутский центр газодобычи будет соединен с иркутским центром, основным месторождением которого является Ковыктинское, расположенное на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов Иркутской области. Для этого предстоит проложить магистральный газопровод продолжительностью 831 км и оснастить его компрессорной станцией мощностью 48 МВт. На третьем этапе будут расширены газотранспортные мощности на участке от Чаяндинского НГКМ до Благовещенска (1491,45 км).

Газпромом и CNPC подписали контракт о поставках газа в Китай по МГП «Сила Сибири-1» (восточный маршрут) 21 мая 2014 года. По восточному маршруту будет осуществляться поставка 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет. Сумма контракта составила 400 млрд долл США. Подача газа из МГП Сила Сибири-1 в газотранспортную систему Китая начнется 20 декабря 2019 года.

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