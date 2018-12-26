В Грозном введен в эксплуатацию первый энергоблок ТЭС мощностью 180 МВт

Грозный, , 11:08 — REGNUM 24 декабря в Грозном, после проведения всех предусмотренных испытаний, был введен в эксплуатацию первый энергоблок газовой Грозненской теплоэлектростанции.

Энергоблок мощностью 180 МВт состоит из газотурбинной установки Siemens SGT5−2000E и генератора той же компании. Одновременно с вводом энергоблока завершились и 72-часовые испытания третий модульный агрегат дожимной компрессорной станции, которая предназначена для подготовки газа по чистоте, температуре, давлению и расходу, установленными изготовителями газотурбинной установки. Общая мощность Грозненской ТЭС составит 360 МВт, эксплуатирующей компании ПАО «ОГК-2» предстоят работы, предусмотренные вторым этапом. Контрольным пакетом ПАО «ОГК-2» владеет «Газпром Энергохолдинг».

До этого события мощных электростанций в регионе не было, энергоблок № 1 Грозненской ТЭС обеспечит значительную часть потребности Чечни в электроэнергии. В следующем году, с запуском второго энергоблока, мощность ТЭС увеличится вдвое — до 360 МВт, в результате электростанция будет способна производить больше электроэнергии, чем было потреблено в республике в 2017 году. Новая современная станция будет способствовать развитию экономики региона и повысит стабильность энергосистемы юга страны.