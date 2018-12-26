Среда, 26 Декабря 2018 года
11:13:15 МСК

В Грозном введен в эксплуатацию первый энергоблок ТЭС мощностью 180 МВт

Экономика

«Газпром Энергохолдинг» создает базу для развития экономики Чечни

Грозный, 26 декабря 2018, 11:08 — REGNUM  24 декабря в Грозном, после проведения всех предусмотренных испытаний, был введен в эксплуатацию первый энергоблок газовой Грозненской теплоэлектростанции.

Энергоблок мощностью 180 МВт состоит из газотурбинной установки Siemens SGT5−2000E и генератора той же компании. Одновременно с вводом энергоблока завершились и 72-часовые испытания третий модульный агрегат дожимной компрессорной станции, которая предназначена для подготовки газа по чистоте, температуре, давлению и расходу, установленными изготовителями газотурбинной установки. Общая мощность Грозненской ТЭС составит 360 МВт, эксплуатирующей компании ПАО «ОГК-2» предстоят работы, предусмотренные вторым этапом. Контрольным пакетом ПАО «ОГК-2» владеет «Газпром Энергохолдинг».

До этого события мощных электростанций в регионе не было, энергоблок № 1 Грозненской ТЭС обеспечит значительную часть потребности Чечни в электроэнергии. В следующем году, с запуском второго энергоблока, мощность ТЭС увеличится вдвое — до 360 МВт, в результате электростанция будет способна производить больше электроэнергии, чем было потреблено в республике в 2017 году. Новая современная станция будет способствовать развитию экономики региона и повысит стабильность энергосистемы юга страны.

regnum author Борис Марцинкевич
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проект «Геоэнергетика»
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить