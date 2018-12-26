«Атомстройэкспорт» закупил офисную мебель почти на 6 млрд рублей

Нижний Новгород, , 11:07 — REGNUM Российская инжиниринговая компания, входящая в список ведущих на рынке строительства атомных электростанций, провела крупную закупку офисной мебели. Цена лота, объявленная АО «Атомстройэкспорт», составляет свыше 5,83 млрд рублей, прямая закупка произведена у единственного поставщика, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

АО «Атомстройэкспорт», созданное 25 марта 1998 года, зарегистрировано в Нижнем Новгороде, фактическое нахождение — Москва. Учредителями АО выступили ликвидированное ФГУП «Всероссийское производственное объединение «Зарубежатомэнергострой» и действующее ОАО «Внешнеэкономическое объединение Атомэнергоэкспорт», на счету которых было 29 энергоблоков АЭС в семи странах мира. Компания на сегодня входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом».

25 декабря 2018 года АО сообщило о прямой закупке у единственного поставщика. Объектом закупки выступила офисная мебель, цена контракта — 5 833 198 447 рублей.

В документации уточняется, что поставщик — фирма Armaghan Sanat Siraf Co. — обязуется поставить на склад покупателя, расположенный на строительной площадке АЭС, офисную мебель.

Срок поставки продукции — 30 дней с даты подписания контракта. В списке поставки 13 наименований различной продукции, в их числе — 141 стол для специалистов и начальников, 158 шкафов, диван на три посадочных места, 230 офисных кресел и стульев, восемь столов и кресел руководителя, два книжных шкафа, 31 приставной стол. При этом один диван оценили свыше 25 млн рублей.