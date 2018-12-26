«Pioneering Spirit» в Финском заливе будет работать с контролирующим судном

Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM 24 декабря стали известны условия работы на маршруте магистрального газопровода «Северный поток-2», в которых будет действовать трубоукладочное судно «Pioneering Spirit», прибывшего в исключительную экономическую зону Финляндии.

Правильность положения газопровода на морском дне во время трубоукладки будет контролировать вспомогательное исследовательское судно Oceanic. Это необходимое условие, поскольку маршрут СП-2 в финских водах будет затрагивать зоны, в которых уже были обнаружены боеприпасы времен Первой и Второй мировых войн, в ходе подготовительных работ было обнаружено уже 87 таких подводных объектов. Кроме того, при выдаче разрешения на производство работ в своей исключительной экономической зоне Финляндия отдельно оговорила необходимость принятия мер, направленных на охрану окружающей среды и условий для рыболовства. Для выполнения этих условий трубы будут доставляться на «Pioneering Spirit» из ближайших логистических центров — из финского порта Ханко и из шведского Карлсхамн.

«Pioneering Spirit» — крупнейший трубоукладчик в мире длиной 477 м (382 м без балки) и шириной 124 м. Водоизмещение судна составляет 932 тысячи тонн, валовая вместимость 443 тысячи тонн. Судно оснащено динамической системой позиционирования, что позволяет судну работать в стесненных условиях и на глубокой воде. Максимальная скорость трубоукладки — около 5 км в сутки, фактическая — 4,3 км в сутки. Освободившийся трубоукладчик Solitaire направился в южную часть ИЭЗ Швеции для укладки 510-километрового участка газопровода.

Реализация проекта по строительству МГП «Северный поток‑2» идет строго по графику, по состоянию на 24 декабря уложено 370 км трубопровода из общей длины в 1224 км.