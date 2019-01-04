Около трети атакованных хакерами компаний РФ понесли финансовые потери

Москва, , 10:44 — REGNUM От действий киберпреступников с января по декабрь 2018 года пострадало около половины крупных компаний в регионах России. Об этом со ссылкой на исследование компании Positive Technologies сообщает РИА Новости.

По сведениям специалистов, 82% опрошенных в 2018 году представителей компаний сообщили, что из предприятия подвергались атакам киберпреступников. Отмечается, что среди нефтегазовых предприятий 75% компаний подвергались нападениям. Также атакованы были 52% промышленных, 46% государственных и 45% финансовых организаций.

Специалисты в сфере безопасности сообщили, что почти треть (32%) атакованных компаний понесла финансовые потери, 25% предприятий потеряли деньги из-за простоя вследствие нападений хакеров. 43% пострадавших организаций понесли ущерб в размере до 500 тыс. рублей, 8% — от 5 до 19 млн, 3% — от 10 до 20 млн.

На первом месте среди угроз находились попытки заражения вирусами, майнерами и другими типами вредоносных программ (60%), фишинговым атакам подверглись 57% атакованных предприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, с сентября 2017 по август 2018 года в семь раз выросло количество заблокированных Банком России сайтов «лжебанков».

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