Среда, 26 Декабря 2018 года
11:02:18 МСК

Объём вылова водных биоресурсов в России увеличился на 5,4%

Экономика

Добыча по году составила 4,96 млн тонн

Объём вылова водных биоресурсов в России увеличился на 5,4%
Сергей Малютин. Рыбацкий баркас. 1920-е

Москва, 26 декабря 2018, 10:52 — REGNUM  Объём вылова водных биоресурсов по предварительным данным 2018 года увеличился на 254 тысячи тонн (+5,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 4,96 млн тонн, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Рыбохозяйственный комплекс является одним из приоритетных направлений в развитии сельскохозяйственной отрасли, демонстрируя уверенный рост», — сказал министр на совещании в Росрыболовстве, посвящённом предварительным итогам работы рыбопромышленного комплекса и планам на 2019 год.

В качестве ключевых задач на предстоящий период глава ведомства обозначил развитие отраслевой науки, увеличение рыбного промысла в Мировом океане, строительство новых исследовательских и рыбодобывающих судов, предприятий по рыбопереработке, поддержку товарной аква‑ и марикультуры, модернизацию рыбохозяйственной инфраструктуры в целом.

Ранее глава Минсельхоза РФ сообщал, что рост объема российского сельхозпроизводства в 2018 году выйдет на уровень 1%.

Читайте также: Глава Минсельхоза РФ: рост сельхозпроизводства будет небольшой

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Рыболовство, разведение, переработка рыбы и морепродуктов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить