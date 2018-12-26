Объём вылова водных биоресурсов в России увеличился на 5,4%

Москва, , 10:52 — REGNUM Объём вылова водных биоресурсов по предварительным данным 2018 года увеличился на 254 тысячи тонн (+5,4%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 4,96 млн тонн, заявил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

«Рыбохозяйственный комплекс является одним из приоритетных направлений в развитии сельскохозяйственной отрасли, демонстрируя уверенный рост», — сказал министр на совещании в Росрыболовстве, посвящённом предварительным итогам работы рыбопромышленного комплекса и планам на 2019 год.

В качестве ключевых задач на предстоящий период глава ведомства обозначил развитие отраслевой науки, увеличение рыбного промысла в Мировом океане, строительство новых исследовательских и рыбодобывающих судов, предприятий по рыбопереработке, поддержку товарной аква‑ и марикультуры, модернизацию рыбохозяйственной инфраструктуры в целом.

Ранее глава Минсельхоза РФ сообщал, что рост объема российского сельхозпроизводства в 2018 году выйдет на уровень 1%.

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