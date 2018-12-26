Власти Москвы потратят около миллиарда на Новый год

Москва, , 10:49 — REGNUM В Москве уменьшились расходы на новогодние торжества, сообщает 26 декабря РБК.

Издание изучило праздничные траты столицы на основе портала госзакупок. Итоговая сумма, 972 млн рублей, в полтора раза меньше, чем при встрече 2018 года, и в трое ниже, чем в 2016 году.

Основная экономия достигнута за счёт праздничной подсветки. Не найдены контракты на установку нового оборудования, только закупки на обслуживание.

Около половины трат уйдёт на организацию гуляний — 428 млн рублей. Сюда входят расходы на концерты, ярмарки и ёлки. На новогоднее оформление территорий потратят, по подсчётам СМИ, 322,6 млн рублей.

«Самые значительные траты — на оформление ВДНХ: это более 48,2 млн руб., не считая оформления катка, которое обойдется еще в 38,7 млн», — сообщает СМИ.

Парк Горького потратит на оформление 39 млн и ещё 119,5 млн на каток. Парк «Зарядье» украсят за 33,2 млн. В других парках Москвы суммы ниже.

Сумма контрактов на праздничные салюты составляет 36 млн рублей.

Новогодние расходы Санкт-Петербурга, сообщили в материале, составят 532,4 млн рублей, Казани — 145,4 млн.