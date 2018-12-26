Казахстан вложил средства пенсионного фонда в ценные бумаги Чили и США

Астана, , 10:40 — REGNUM В ноябре 2018 года Национальный банк Казахстана инвестировал 174,1 млрд тенге ($487 млн) из средств Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) страны в краткосрочные государственные ценные бумаги США с доходностью 2,41% годовых. Об этом говорится в инвестиционном обзоре ЕНПФ за ноябрь 2018 года, опубликованном на сайте пенсионного фонда.

За счет средств фонда также приобретены государственные ценные бумаги Чили на сумму 1,04 млрд тенге ($2,8 млн) с доходностью 3,8% годовых и Филиппин на сумму 2,61 млрд тенге ($7 млн) с доходностью 4,37% годовых.

Доля государственных ценных бумаг в инвестиционном портфеле ЕНПФ составила 13%. Общий объем активов по состоянию на 1 декабря составил 9,1 трлн тенге ($24,5 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года из средств ЕНПФ инвестировано 5 млрд тенге ($13,5 млн) в облигации Евразийского банка развития. Доходность ценных бумаг составит 9,7% годовых.

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