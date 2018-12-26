Мобильным банком пользуется более трети граждан РФ

Москва, , 10:31 — REGNUM В России различными видами финансовых услуг пользуется абсолютное большинство граждан (87%). Граждане стали чаще пользоваться кредитными картами, а число имеющих банковские вклады уменьшилось более чем в два раза. Таковы данные опроса, проведенного Национальным агентством финансовых исследований (НАФИ).

Большинство опрошенных (62%) используют банковские карты для получения зарплаты, пенсии или стипендии. 23% использует дебетовую (не зарплатную) карту, полученную при открытии счета в банке.

Мобильным банком пользуется 34% респондентов — это в два раза больше числа пользователей интернет-банкинга (17%). Мобильный банкинг наиболее популярен среди людей в возрасте до 44 лет (41−45%), а также среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (42%).

Срочные вклады в банках или сберкнижки имеют лишь 8% жителей России, не зарплатные счета — 7%.

Опрос проведен в ноябре 2018 года. Опрошены 1600 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России от 18 лет и старше. Статпогрешность не превышает 3,4%.

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Как сообщало ИА REGNUM, российские банки за десять месяцев 2018 года выдали почти 9 миллионов новых кредитных карт (8,97 млн единиц). Это на 69,2% больше, чем за аналогичный период 2017 года (5,30 млн единиц).

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