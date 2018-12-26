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Росатом сдал в эксплуатацию четвертый энергоблок АЭС «Тяньвань»

Экономика

Испытания пройдены успешно, в течение 2018 года российские атомщики завершили строительство двух атомных энергоблоков в Китае

Тяньвань, Китай, 26 декабря 2018, 10:31 — REGNUM  22 декабря, в День энергетика, праздничную новость получил Росатом от своего китайского партнера, CNNC, China National Nuclear Corporation: в 3:17 местного времени на четвертом энергоблоке АЭС «Тяньвань» завершилось сточасовые пробные эксплуатационные проверки под полной нагрузкой. Испытания подтвердили, что ядерный остров соответствует заявленным в контракте техническим характеристикам и требованиям безопасности. Таким образом, крупнейший российско-китайский проект в атомной энергетике, вторая очередь АЭС «Тяньвань», состоящий из третьего и четвертого энергоблоков, был полностью введен в эксплуатацию.

Пуск второй очереди АЭС в коммерческую эксплуатацию позволит снабжать электроэнергией 10 миллионов домашних хозяйств в провинции Цзянсу, а ежегодное снижение выбросов тепловых газов станет эквивалентно появлению в дельте Янцзы лесов площадью 35 тысяч гектаров.

На основе выполненных испытаний в ближайшее время между российским генеральным подрядчиком, «Атомстройэкспортом» и китайским заказчиком, компанией JNPC, будет подписан протокол о предварительной приемке, после чего начнется завершающая часть контракта — двухгодичный период гарантийной эксплуатации станции, после которого энергоблок будет окончательно передан китайской стороне.

Сооружение второй очереди Тяньваньской АЭС осуществлено полностью в графике, предусмотренном контрактом — результат, который в последние годы недостижим для французских и американских энергетических компания при выполнении международных контрактов. Совместная работа российских и китайских специалистов позволила ввести в эксплуатацию два блока Тяньваньской АЭС, блоки №3 и №4 в течение одного года, что немаловажно для получения российскими атомщиками опыта и компетенций, необходимых при выполнении других зарубежных контрактов Росатома.

regnum author Борис Марцинкевич
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