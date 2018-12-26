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С начала работы РФПИ проинвестировал более 70 проектов на 1,4 трлн рублей

Экономика

«Это весьма значимые суммы инвестиций»

С начала работы РФПИ проинвестировал более 70 проектов на 1,4 трлн рублей
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Санкции

Москва, 26 декабря 2018, 10:29 — REGNUM  С начала своей работы Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) проинвестировал более 70 проектов на общую сумму свыше 1,4 трлн рублей, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы проинвестировали более чем в 70 различных проектов, более чем 1,4 трлн рублей, что весьма значимые суммы инвестиций», — заявил Дмитриев.

Напомним, ранее в РФПИ заявили, что введение странами Запада антироссийских санкций не возымело ожидаемого эффекта, напротив, даже способствовало росту ряда секторов российской экономики.

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Рынок инвестиций
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