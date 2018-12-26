Объединенную энергосистему Сибири усилили противоаварийной автоматикой

Москва, , 10:10 — REGNUM Специалисты Объединенного диспетчерского управления энергосистемы Сибири подключили к централизованной системе автоматику дозировки воздействий подстанций 500 кВ Восход и Камала-1, сообщает 26 декабря пресс-служба Системного оператора ЕЭС.

Отмечается, что увеличение количества «низовых» комплексов в составе ЦСПА ОЭС Сибири повысило эффективность и надежность обеспечения электроэнергией в случае аварийных отключений.

Автоматизированные системы, которыми оснащаются подстанции, позволят сохранить устойчивость энергосистемы при возникновении в ней сбоев. Внедренный комплекс в реальном времени проводит расчёты и отслеживает изменение параметров настройки устройств противоаварийной автоматики в соответствии с заданным режимом работы энергосистемы.

В настоящее время под управлением ЦСПА в пределах сибирской энергосистемы функционирует шесть комплексов противоаварийной автоматики, расположенных на подстанциях 500 кВ Восход, 1150 кВ Алтай, 1150 кВ Итатская, Саяно-Шушенской ГЭС, 500 кВ Камала-1 и Богучанской ГЭС.

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