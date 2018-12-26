Владимирские власти хотят создать особую экономическую зону

Владимир, , 10:12 — REGNUM Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин направил в Министерство экономического развития РФ заявку на создание первой в регионе особой экономической зоны. Как сообщили 25 декабря в пресс-службе областной администрации, зона «Доброград-1» может появиться в Ковровском районе.

По данным администрации области, уже сейчас инвесторы готовы создать на площадке производства пенополиуретана, мебельной и текстильной продукции, деталей для машиностроительного сектора. Кроме того, инвесторы и управляющая компания представили планы по ведению деятельности на территории. Теперь заявку должно одобрить правительство РФ.

«Для формирования новой инвестиционной площадки планируется строительство объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что ранее было принято решение не открывать в России новые особые экономические зоны. Однако в 2018 году было сделано исключение — сейчас на утверждении в правительстве РФ находятся документы на создание ОЭЗ промышленного типа в границах Воронежа. Сама ОЭЗ должна заработать в 2019 году.

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