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Выездной туризм в России в 2018 году притормозил рост

Экономика

Туроператоры объясняют это уменьшением реальных доходов населения

Выездной туризм в России в 2018 году притормозил рост
Одна на пляже

Москва, 26 декабря 2018, 09:57 — REGNUM  В 2018 году в России отмечен существенный спад выездного турпотока. Так, темпы прироста объема поездок российских граждан за границу за год упали почти в пять раз по сравнению с 2017 годом, сообщили в Ассоциация туроператоров России.

Туроператоры объясняют снижение выездного турпотока в 2018 году после бурного роста в 2017 году уменьшением реальных доходов населения и серьезным ослаблением курса рубля.

По итогам трех кварталов объемы выездного турпотока выросли всего на 7,34% (в 2017 году — рост на 35,9%). За год будет зафиксировано порядка 31 млн поездок российских граждан в дальнее зарубежье, а общий выездной поток вырастет до 44,7 млн человек.

Лидером выездного туризма в России стала Турция. В туристических компаниях за год было продано 40−50% всего объема турпутёвок. На втором месте оказался Таиланд, на третьем — Германия. В пятерку лидеров также вошли Италия и Испания.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году въездной поток иностранных туристов в Россию вырос на 20%, составив около 4,2 млн человек. Внутренний туристический поток вырос в среднем на 8−10%.

На данную тему: Внутренний турпоток в РФ за 2018 год вырос на 8−10%

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Туризм
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