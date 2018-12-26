В Магадане завершена реконструкция подстанций «Оротукан» и «Центральная»

Магадан, Магаданская область, , 09:46 — REGNUM Специалисты компании «Магаданэнерго» завершили реконструкцию подстанций «Оротукан» и «Центральная» и в настоящее время подключают их к линии электропередачи 220 кВ «Оротукан-Палатка-Центральная», сообщает 26 декабря пресс-служба «РусГидро».

В сообщении отмечается, что указанная ЛЭП предназначена снабжения электроэнергией от строящейся Усть-Среднеканской ГЭС в районе города Магадан, а также для повышения надежности энергоснабжения региона. Завершением этой работы станет подключение реконструированных подстанций. Сейчас на «Оротукане» и «Центральной» полностью завершены все строительно — монтажные и пуско-наладочные работы.

«Установлены современные элегазовые выключатели, устройства компенсации реактивной мощности и другое электротехническое оборудования, которые необходимы для снижения потерь при передаче электроэнергии и повышения надежности электроснабжения», — говорится в сообщении.

Также в заключительной стадии находятся работы по реконструкции подстанции «Палатка». Здесь возведен корпус закрытых распределительных устройств с элегазовой изоляцией (КРУЭ) 220 кВ, необходимый для приема и распределения электроэнергии, здание для распредустройства 6 кВ и оборудования релейной защиты. В настоящее время ведутся пуско — наладочные работы, проводятся высоковольтные испытания.

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