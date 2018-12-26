Эксперты проанализировали состояние дел в радиоэлектронной отрасли России

Москва, , 09:33 — REGNUM Специалисты Центрального НИИ «Электроника» проанализировали состояние дел в радиоэлектронной отрасли России. Итогом их работы стало исследование «Портрет российской радиоэлектроники. Региональное распределение и эффективность организаций», сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех».

Документ обобщил сведения о примерно 300 организациях радиоэлектронной отрасли с суммарным оборотом порядка 500 млрд рублей в год и численностью сотрудников около 174 тысяч человек. Основной акцент был сделан на анализе особенностей географического размещения, а также эффективности различных типов организаций отрасли.

В соответствии с общей характеристикой отрасли, более половины предприятий отрасли являются производственными (53%), выручка от их деятельности составляет 41% от общеотраслевой выручки, при этом в этих организациях работает 60% всех сотрудников отрасли.

Что касается научно-производственных предприятий, то при небольшом их количестве (16%) и занятости в их деятельности 19% сотрудников отрасли доля в общеотраслевой выручке равна 36%. Научные организации составляют почти треть организаций отрасли (31%), доля выручки — 23% при занятости 21% сотрудников отрасли.

«Более 40% организаций радиоэлектронной промышленности расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Их выручка составляет более 50% от общеотраслевой. При этом работает в этих организациях чуть больше 30% специалистов отрасли», — говорится в исследовании.

Так, при сопоставлении данных по радиоэлектронной отрасли с данными Росстата по 48 регионам присутствия — сравнивалась доля ВРП региона и доля выручки организаций радиоэлектронной отрасли данного региона — выяснилось, что только в 17 регионах доля выручки организаций отрасли выше, чем доля ВРП. В их число вошли Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Калужская, Нижегородская, Воронежская, Пензенская, Ярославская, Омская, Рязанская, Томская, Брянская, Новгородская, Орловская области, Чувашия, Мордовия, Марий-Эл.

«На данный момент российская радиоэлектронная промышленность ориентирована на госзаказ, причем с акцентом на продукцию оборонного назначения. Естественно, выпускаемая продукция, к примеру радиостанции, военные комплексы радиоэлектронной борьбы, радиоэлектронной разведки и др., не является массовой и поставляется в ограниченных объемах государству или на экспорт. Эта модель не позволяет достигнуть эффективности тех же китайских фабрик», — пояснил один из экспертов, руководитель практики «Социология бизнеса» ЗАО «ЭКОПСИ Консалтинг» Андрей Онучин.

Отмечается также, что по показателю эффективности организаций — выручке на одного сотрудника — лидирует Самарская область. На этот регион приходится 3% выручки научных организаций, у которых показатель эффективности выше, чем по отрасли в целом.

Исследование выявило высокую эффективность научно-производственных организаций радиоэлектронной промышленности — 2,4 млн рублей на человека — по сравнению с организациями, чья деятельность ограничивается только одним направлением — наукой (1,9 млн рублей на человека) или производством (1,6 млн рублей на человека).

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