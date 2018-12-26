На рубль окажет влияние аукцион Минфина РФ

Москва, , 09:28 — REGNUM Несмотря на очередной обвал цен на нефть 25 декабря — в Нью Йорке фьючерс Brent упал на 6,5% и закрылся по 50.50 — российский рубль потерял всего 0,3% к доллару США, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Максимально американская валюта поднималась до уровня 68,90, а закончился торговый день на отметках 68,70. Очевидно, что поддержали рубль налоговые платежи, 25 декабря необходимо было уплатить НДС, НДПИ и акцизы, из системы ушло около 1 трлн рублей», — отметил эксперт.

Отсутствие торгов на Западе, где биржи были закрыты, там отмечали Рождество, также несколько успокоило игроков. Однако сегодня. 26 декабря, торги возобновятся в США. Ситуация на мировых рынках ухудшается стремительно, риски растут, что неизбежно будет отражаться на валютах стран с развивающейся экономикой.

«Видимо, именно это учел Минфин РФ, когда предложил провести всего один аукцион по размещению ОФЗ на 7,3 млрд рублей. Результаты данного аукциона окажут влияние на российский рубль 26 декабря в первой половине дня. В дальнейшем все будет зависеть от динамики мировых индексов акций, индекса доллара и цен на нефть», — полагает Богданов.

Читайте также: Налоговый фактор поддерживает рубль на плаву