На Сахалине в разгар учебного года ликвидируют школу, на очереди другие

Южно-Сахалинск, , 09:43 — REGNUM В Углегорском районе Сахалинской области в разгар учебного года ликвидируют школу. Педагогов планируют сокращать. Родители учеников надеются на помощь врио губернатора региона Валерия Лимаренко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Новый учебный 2018 год сразу в трёх школах района начался с сокращения 10-х и 11-х классов. Старшеклассников «раскидали» по другим школам.

«В районе фиксируется устойчивое сокращение численности населения, снижение рождаемости, уменьшение количества школьников. В 2015 году в Углегорском районе проживало 7094 человека, в 2016-м — 6957, в 2017 году — 6731 человек. Количество учащихся в школе, о которой идёт речь, тоже сокращается год от года. Речь о школе №1 города Шахтерска. Там в 2014—2015 учебном году обучались 255 детей, а в 2017 — 2018 уже 227», — рассказал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Теперь школу закрывают совсем — ликвидируют. В самый разгар учебного года. Как объясняют чиновники, дело в том, что оба корпуса школы, один 1956, другой 1976 годов постройки, находятся в аварийном состоянии. Но куда тогда смотрели чиновники летом? Или в прошлом году? Почему для детей создаются неприемлемые условия в середине учебного года? Ведь ликвидация школы, перевод детей в другие учебные заведения — это стресс. Особенно обидно выпускникам — с кем они будут праздновать выпускной? С незнакомыми новыми одноклассниками?

«Было проведено собрание, на котором присутствовала начальник районного отдела образования Ольга Астахова. Педагогов не пригласили, чиновница сказала, что с ними уже беседовали ранее. Был и и.о. главы района Сергей Дорощук. Они нам сказали, что учителям нашим обещан переход на работу в другую школу. А с нового учебного года, по словам чиновников, оставят только молодых и беременных, а остальных учителей сократят. В ходе этой встречи чиновники слова родителям не дали, сказали: «Тут вам не митинг», — рассказали рассерженные родители.

Один корпус школы признан аварийным, другой — частично годным. Нет столовой, но дети питались в соседнем учреждении общепита. Родители не понимают: почему ликвидировать школу решили в авральном порядке, в середине учебного года?

Люди написали письмо врио губернатора региона Валерию Лимаренко.

«21 декабря мы узнали, что школа №1 г. Шахтерска ликвидируется по причине внезапно обнаруженной аварийности. То есть 1 сентября школа была готова к началу учебного года, начальник отдела образования подписал документы о её 100%-ной готовности! Экспертизу провели без конкурса и «вдруг» выявили, что дети не могут учиться в этой школе!

Мы против закрытия школы, считаем, что это бесчеловечный и циничный шаг по отношению к детям и всем жителям города!» — говорится в обращении родителей учащихся к Валерию Лимаренко.

По данным Алексея Лукашевича, в Шахтерске готовят к закрытию ещё три школы.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно докладу Роспотребнадзора «О санитарно-эпидемиологическом благополучии», с 2015 года в ДФО не была введена в эксплуатацию ни одна новая школа. Проблема уже переросла в разряд критической — в некоторых регионах дети обучаются в три смены. Но, как видим, не везде нужны новые школы. Дальний Восток продолжает терять население: смертность превышает рождаемость, отток населения растёт, несмотря на все заявления московских структур, отвечающих за развитие ДФО, о позитивных переменах и развитии. Дальний Восток, согласно исследованию российского фонда «Нужна помощь», является лидером России по количеству сирот. Федеральный округ также лидирует по количеству абортов.