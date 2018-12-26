Систему обращения с отходами в Тверской области сделают государственной

Тверь, , 09:11 — REGNUM Переход на новую систему обращения с отходами в Тверской области будет осуществляться постепенно в течение следующего года, при этом эта система будет государственной — полигоны будут находиться в госсобственности. Об этом 25 декабря на итоговой пресс-конференции заявил губернатор Игорь Руденя.

«Принято решение, что на год откладывается введение в полном объеме новых правил в сфере оборота твердых коммунальных отходов. В этот переходный период будет внедряться новая схема. Будем стараться организовать работу так, чтобы это была государственная система. Но готовы оставить бизнес в этом процессе, чтобы предприниматели могли переориентироваться на рынке», — цитирует губернатора пресс-служба правительства.

Глава региона сообщил, что в госсобственность будут переданы полигоны на территории Тверской области. На данный момент полигон «Славный» на Бежецком шоссе под Тверью уже передан в областную собственность.

«Со следующего года хотим вести курсы и наглядную агитацию в детских садах и школах — как обращаться с коммунальными отходами. Делаем ставку на молодежь. Также, надеюсь, мы дорастем до раздельного сбора мусора», — сказал Руденя.

Как сообщало ИА REGNUM, территориальная схема обращения с отходами была утверждена в конце 2017 года, было сформировано семь межмуниципальных кластеров по обращению с отходами. Региональным оператором по обращению с твёрдыми коммунальными отходами выбран МУП «Тверьспецавтохозяйство».